A 22 de janeiro, dia da eleição de Rui Rocha como líder da IL, o relacionamento com Carla Castro ainda era de união.

No final da tarde de 22 de janeiro, um domingo frio que se revelou muito quente dentro do Centro de Congressos de Lisboa, onde decorreu ao longo do fim de semana a convenção da Iniciativa Liberal (IL) destinada a escolher o sucessor de João Cotrim Figueiredo na liderança do partido, só os mais otimistas eram capazes de jurar que tudo iria correr bem após uma campanha que evidenciou as divergências internas de uma força partidária que, menos de um ano antes, multiplicara por oito a representação parlamentar. Ainda assim, enquanto o deputado eleito por Braga Rui Rocha festejava a vitória na convenção, com 51% dos votos, entre os apoiantes de Carla Castro, que acabara de conseguir 44%, apesar de não ter consigo nenhum outro membro do grupo parlamentar, e do apoio explícito de Cotrim Figueiredo ao adversário, havia quem acreditasse que a candidata teria todas as condições para continuar a fazer o seu trabalho parlamenta





dntwit » / 🏆 1. in PT Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Eleição para novo secretário-geral do PS começa nesta sexta-feiraO PS começa a votar esta sexta-feira para a eleição de um novo secretário-geral. Pedro Nuno Santos ou José Luís Carneiro, quem vai substituir António Costa?

Fonte: Renascenca - 🏆 5. / 83 Consulte Mais informação »

Presidente da Iniciativa Liberal pede audição parlamentar do filho de Marcelo Rebelo de SousaRui Rocha justificou que o filho de Marcelo Rebelo de Sousa tem sido citado como “tendo tido algum tipo de intervenção” no caso das gémeas luso-brasileiras que em 2019 vieram a Portugal receber o medicamento Zolgensma para a atrofia muscular espinhal e que há até notícias de que se terá reunido com o então secretário de Estado da Saúde Lacerda Sales. O presidente da Iniciativa Liberal (IL) anunciou este domingo que vai pedir a audição parlamentar do filho do Presidente da República, Nuno Rebelo de Sousa, sobre o caso das gémeas e espera que o PS não volte"a bloquear estes esclarecimentos". Em declarações à Lusa, Rui Rocha recordou que, esta semana, o PS travou os pedidos de audição dos antigos governantes Marta Temido e Lacerda Sales,"num caso que se arrasta há semanas e em que têm existido versões contraditórias"

Fonte: expresso - 🏆 8. / 73 Consulte Mais informação »

Patriarca Rui Valério: "As contas da JMJ foram exemplares e apontam para um superavit"A JMJ foi um sucesso para Igreja e para Portugal, diz o Patriarca de Lisboa. E garante que dará frutos.

Fonte: itwitting - 🏆 4. / 86 Consulte Mais informação »

Penalista Rui Pereira critica inclusão de inquérito a primeiro-ministro em comunicado da PGRO penalista Rui Pereira critica a inclusão de um inquérito criminal ao primeiro-ministro no comunicado da PGR, afirmando que não tem cobertura legal.

Fonte: Renascenca - 🏆 5. / 83 Consulte Mais informação »

Iniciativa Liberal anuncia cabeças de lista para as eleiçõesBernardo Blanco será o cabeça de lista por Lisboa, Carlos Guimarães Pinto pelo Porto e Cotrim pela Europa. Rui Rocha volta a ser número um por Braga.

Fonte: observadorpt - 🏆 17. / 59 Consulte Mais informação »

IL: Bernardo Blanco será cabeça de lista por Lisboa. Guimarães Pinto e Rocha mantêm lugares no Porto e BragaSustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER

Fonte: expresso - 🏆 8. / 73 Consulte Mais informação »