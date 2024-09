Eleições nas Federações do PS: Apenas Quatro Disputas com Candidaturas Rivais

As eleições para as federações do PS decorrem entre hoje e sábado, mas apenas em quatro das 19 há disputa já que a grande maioria será candidatura única, sendo certo que em nove das estruturas ficará o mesmo presidente.Segundo fonte oficial do PS, nesta corrida eleitoral federativa em território continental têm capacidade eleitoral e podem votar cerca de 56 mil militantes do PS.

Em Braga é certo que haverá mudança na liderança da federação e apresentam-se dois candidatos, sendo a lista A encabeçada por Luís Soares, ex-deputado e apoiante de José Luís Carneiro nas eleições internas, e a lista B por Victor Hugo Salgado, presidente da Câmara de Vizela e que esteve ao lado de Pedro Nuno Santos para a liderança do partido.

Já no caso do Baixo Alentejo, o atual presidente da federação e deputado, Nelson Brito, recandidata-se ao cargo, mas terá como opositora antiga deputa Telma Guerreira, candidatos que estiveram ao lado do atual líder nas eleições internas. Também a federação de Setúbal terá nova liderança depois destas eleições já que o deputado André Pinotes Batista, também apoiante de Pedro Nuno Santos, se apresenta à corrida em lista única.

PS Eleições Federações Candidaturas Pedro Nuno Santos

