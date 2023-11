Eleições na Argentina: Javier Milei e Sergio Massa disputam a presidência

A Argentina escolheu este domingo o sucessor de Alberto Fernández, presidente de 2019 a 2023, após um processo eleitoral de três meses, entre primárias, primeira e segunda voltas, marcado por um mediatismo sem precedentes, a julgar pela quantidade de jornalistas estrangeiros no país nos últimos dias.

O excêntrico Javier Milei, candidato libertário e anarco-capitalista, que promete implodir o Banco Central e dolarizar a economia do país, foi o principal responsável por atrair a atenção nacional e internacional. Do outro lado, Sergio Massa, político de carreira, ministro da Economia do atual governo, peronista, de centro-esquerda.Com 35 milhões de argentinos habilitados a votar, o dia eleitoral foi marcado pelos momentos de votação dos dois candidatos e por acusações dispersas, de ambas as equipas, sobre eventuais fraudes em torno dos boletins de vot





