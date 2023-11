Eleições na Argentina: eleitores de Bullrich podem decidir o resultado

No dia 22 de outubro, data da primeira volta, o atual ministro da Economia, Sergio Massa, candidato da coligação Unión por La Patria, peronista, de centro-esquerda, arregimentou 36,78% dos votos. E Javier Milei, o líder da La Libertad Avanza, de ultradireita, 29,99%. Afastada da decisão, Patrícia Bullrich, cabeça de lista do Juntos por El Cambio, da direita tradicional, somou só 23,8%. Mas são esses 23,8% de eleitores, concordam os observadores, que vão decidir as eleições de hoje.

E em quem votam então os eleitores de Bullrich? A maioria em Milei, até porque a própria candidata pela coligação Juntos por El Cambio resolveu apoiar o líder do Partido Libertário mesmo sem consultar Maurício Macri, presidente de 2015 a 2019 e fundador do Proposta Republicana (PRO), partido de ambos. Macri, porém, ratificou esse apoio logo a seguir e Bullrich fez mesmo uma aparição surpresa no último comício de Milei, em Córdob





🏆86. dntwit » Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

İTWİTTİNG: Vitória para Sergio Massa na primeira volta das presidenciaisMassa obteve 36,7%, seguido pelo economista Javier Milei, com 30%, e pela candidata da coligação de centro-direita Juntos pela Mudança, Patricia Bullrich, que somou 23,8% &etilde;

Fonte: itwitting | Consulte Mais informação »

VİSAO_PT: Massa vence primeira volta e vai disputar presidência da Argentina com MileiVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Fonte: Visao_pt | Consulte Mais informação »

OBSERVADORPT: Massa vence primeira volta e vai disputar presidência da Argentina com MileiCom 86% das mesas contabilizadas, Massa obteve 36,2%, seguido por Milei, com 30,3%, e pela candidata da coligação de centro-direita Juntos pela Mudança, Patricia Bullrich, a maior derrotada do dia.

Fonte: observadorpt | Consulte Mais informação »

RENASCENCA: ​Eleições na Argentina: Massa vence primeira volta e vai disputar presidência com MileiOs resultados provis&243;rios foram celebrados em clima de festa, com a presen&231;a massiva de militantes, sindicalistas e membros de organiza&231;&245;es sociais, na sede do movimento Uni&227;o pela P&225;tria, que apoia Sergio Massa, de 51 anos.

Fonte: Renascenca | Consulte Mais informação »

EXPRESSO: Surpreendente vitória parcial de Sergio Massa sobre Javier Milei: começa a campanha do medo na ArgentinaSustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER

Fonte: expresso | Consulte Mais informação »

DNTWİT: Massa vence primeira volta e vai disputar presidência da Argentina com MileiAs sondagens tinham previsto que o candidato 'antissistema' Javier Milei iria voltar a ser o mais votado na primeira volta das presidenciais, repetindo a vitória conquistada nas primárias de 13 de agosto.

Fonte: dntwit | Consulte Mais informação »