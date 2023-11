Eleições internas no Partido Socialista

Estas eleições internas vão ser muito escrutinadas. Estamos com todos os olhos postos em nós. Não será anormal que a comissão que fiscaliza as contas dos partidos se coloque em jantares de campanha, que uma estação de televisão se ponha à porta de uma secção a perguntar aos militantes por que estão ali, se sabem para que são as eleições, quem pagou as quotas O Partido Socialista está em processo de escolha do seu líder.

Como em tempos idos, estas contendas deixam sempre marcas, criam, em certos universos, desconfianças que se vão manter. Tentei que houvesse só uma candidatura, mas não foi possível.O PS marcha em cima de gelo fino, há demasiadas variantes que estão a influenciar o debate, a desviar as atenções. Identifico os 10 erros que o PS não pode cometer até março.O processo que nos leva a eleições legislativas antecipadas deve ser tratado como António Costa recomendou nas reuniões da Comissão Política e da Comissão Nacional – não fazer do grave caso em que é parte, o centro, o único ponto, de um combat





