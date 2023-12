Eleições internas do PS decidem sucessor de António Costa

Entre uma nova geringonça e um Governo de bloco central, a liderança do PS decide-se este fim de semana. As eleições internas, que decorrem sexta-feira e sábado, vão escolher o sucessor de António Costa no cargo de secretário-geral socialista e eventual próximo primeiro-ministro. O futuro joga-se entre Pedro Nuno Santos e José Luís Carneiro, ainda que exista um terceiro candidato, Daniel Adrião, que nos últimos anos, desde 2016, se tem apresentado, sem sucesso, às diretas do partido.

O que une e separa os dois rivais?, assim como defendem a manutenção dos acordos para a melhoria dos rendimentos assinados com a Função Pública e o setor privado, que preveem um crescimento do salário mínimo e dos ordenados médios. Neste último ponto, Carneiro é mais concreto e propõe uma subida da retribuição mínima garantida para os 1.100 euros em 2028, enquanto Pedro Nuno Santos fala em “aumento do salário mínimo nacional numa perspetiva plurianual”. A atualização regular das pensões também é para continuar. Do mesmo modo, estão alinhados com o avanço da regionalizaçã





