Eleições em Moçambique: um polícia e um jovem mortos durante manifestações na província de Nampula

Informação de última hora confirma a morte de um agente da polícia que teria sido atacado pela população, em Nampula”, refere o CIP no seu Bbletim sobre o processo político em Moçambique., à saída da escola, numa ação enquadrada na reação das autoridades às manifestações contra as eleições autárquicas, na cidade de Nampula, província com o mesmo nome, no norte do país.

O CIP revelou ainda que na cidade de Nampula duas pessoas foram baleadas pela polícia. A Lusa ainda não conseguiu ouvir a reação da polícia às informações avançadas pelo CIP. Nas duas cidades, o comércio está paralisado, com os mercados e estabelecimentos comerciais encerrados, segundo o CIP.

Aquela organização integrou um grupo de observadores eleitorais do Consórcio Mais Integridade que fiscalizaram as eleições autárquicas. Na cidade de Maputo, a polícia moçambicana fez esta sexta-feira vários disparos de gás lacrimogéneo sobre milhares de pessoas numa manifestação contra os resultados das eleições autárquicas anunciados pela Comissão Nacional de Eleição (CNE). headtopics.com

A marcha foi convocada pelo cabeça-de-lista da Resistência Nacional Moçambicana (Renamo, maior partido da oposição) à autarquia de Maputo, onde se afirma vencedor, Venâncio Mondlane, que apelou à população para “parar tudo” esta sexta-feira, protestando contra o que apelidou de “homicídio da democracia”.

Segundo os resultados anunciados por aquele órgão eleitoral, a Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo, no poder) venceu em 64 das 65 autarquias do país, à exceção da Beira, ganha pelo MDM.

