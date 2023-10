Eleições em Moçambique: polícia dispara gás lacrimogéneo em manifestação contra resultados eleitorais

O candidato da Renamo em Maputo, Venâncio Mondlane, apelou à população para"parar tudo" hoje, protestando contra o"homicídio da democracia", face ao anúncio de vitória eleitoral da Frelimo em praticamente todos os municípios do país

Nessa altura, cerca das 11h30 locais (10h30 em Lisboa), a marcha foi travada com o posicionamento de vários veículos blindados da polícia e depois pelo lançamento de gás lacrimogéneo, ao que os manifestantes responderam com o arremesso de pedras.

Vários tribunais em todo o país chegaram a anular procedimentos, incluindo três em Maputo, e a mandar repetir o processo eleitoral nos últimos dias, mas os resultados anunciados hoje pela CNE mantiveram-se praticamente inalterados face ao apuramento intermédio.

O cabeça-de-lista da Frelimo a Maputo, Razaque Manhique, foi anunciado quinta-feira pela CNE como vencedor das eleições autárquicas na capital, com 58,78%. De acordo com a legislação eleitoral moçambicana, os resultados do escrutínio ainda terão de ser validados e proclamados pelo Conselho Constitucional (CC), máximo órgão judicial eleitoral do país.

A concentração de hoje da Renamo em Maputo está prevista para a Praça dos Trabalhadores, no centro da capital, seguindo-se a apresentação de"medidas inteligentes" para"defender o resultado e a verdade eleitoral".

