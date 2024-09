Eleições em Brandeburgo: um teste para o governo de Scholz

e as eleições na Turíngia e na Saxónia serviram de barómetro à governação de Olaf Scholz , as de domingo em Brandeburgo poderão ser as do ‘vai ou racha’. O chanceler social-democrata falhou clamorosamente nas refregas estaduais de 1 de setembro. A Alternativa para a Alemanha arrancou uma vitória histórica na Turíngia e um segundo lugar, a morder os calcanhares da União Democrata-Cristã , na Saxónia.

Alemanha controla fronteiras e corta livre circulação no Espaço Schengen: países vizinhos vão imitar ou criticar? Os “resultados amargos” de Scholz, o “mandato claro” para a extrema-direita governar e a força de bloqueio que a AfD poderá ser "Sinto-me traída. Tinham-me prometido que me avisavam, e não avisaram. Até chorei." O recado da mãe de Chester Bennington aos Linkin Park"Sinto-me traída. Tinham-me prometido que me avisavam, e não avisaram. Até chorei." O recado da mãe de Chester Bennington aos Linkin Park

Eleições Alemanha Olaf Scholz Afd CDU Brandeburgo

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



expresso / 🏆 8. in PT

Portugal Últimas Notícias, Portugal Manchetes

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Scholz promete mais deportações após ataque em SolingenNo pr&243;ximo m&234;s, h&225; elei&231;&245;es estaduais na Alemanha. O partido de extrema-direita Alternativa para a Alemanha lidera as sondagens na Sax&243;nia, Tur&237;ngia e Brandeburgo.

Fonte: Renascenca - 🏆 5. / 83 Consulte Mais informação »

Avanço de partidos extremistas ameaça economia e demografia da AlemanhaPróximas eleições regionais, em Brandeburgo, no domingo, são consideradas uma prova de fogo para o atual chanceler, Olaf Scholz, e para o seu partido.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Scholz preocupado com resultado eleitoral da extrema-direita&201; improv&225;vel que a AfD consiga governar, j&225; que os demais partidos se recusaram, at&233; agora, a colaborar com o partido para formar uma maioria.

Fonte: Renascenca - 🏆 5. / 83 Consulte Mais informação »

Futuro de Scholz ainda mais incerto com vitória da extrema-direita no lesteAinda este m&234;s, no dia 22, o estado de Brandeburgo, o quinto maior da Alemanha, vai a votos. A &250;ltima sondagem, realizada no in&237;cio do m&234;s de agosto pelo instituto INSA, mostra uma vit&243;ria da AfD com 24%.

Fonte: Renascenca - 🏆 5. / 83 Consulte Mais informação »

Futuro de Scholz ainda mais incerto com vitória da extrema-direita no lesteA derrota dos partidos da coligação de governo na Alemanha nas eleições regionais expuseram as dificuldades de travar a escalada da extrema-direita, aumentando a incerteza nas federais de 2025 para o chanceler Olaf Scholz, segundo analistas ouvidos pela Lusa.

Fonte: RTPNoticias - 🏆 18. / 55 Consulte Mais informação »

Montenegro, Scholz e Sánchez pressionam Von der Leyen para fechar acordo com o MercosulOnze chefes de Governo escreveram à presidente da Comissão a insistir que feche o acordo comercial com o Mercosul até ao final do ano. Iniciativa partiu de Portugal, Espanha e Alemanha

Fonte: expresso - 🏆 8. / 73 Consulte Mais informação »