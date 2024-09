Eintracht Frankfurt Mantém-se na Perseguição ao Bayern Munique

O Eintracht Frankfurt manteve-se hoje na perseguição ao líder da Liga alemã de futebol, o Bayern Munique , ao vencer em casa o Borussia Mönchengladbach por 2-0, em jogo da quarta jornada da prova.Com golos de Larson, aos 31 minutos, e de Marmoush, aos 80, o Eintracht garantiu o triunfo que o mantém na terceira posição da Bundesliga , com nove pontos, em igualdade com o Friburgo , que pouco antes se impôs ao Heidenheim por 3-0.

Ambas as equipas seguem a três pontos de distância do Bayern Munique, adversário do Benfica na Liga dos Campeões, que hoje goleou o Werder Bremen por 5-0. Depois de a meio da semana se terem tornado na primeira equipa a marcar nove golos num encontro da nova Liga dos Campeões, ao imporem-se por 9-2 ao Dínamo Zagreb, os bávaros voltaram a golear, num jogo em que inglês Michael Olise ‘bisou’, com tentos aos 23 e 60 minutos.

Com os portugueses João Palhinha e Raphaël Guerreiro a serem utilizados no segundo tempo, Musiala , Harry Kane e Gnabry marcaram os restantes golos do Bayern Munique, que se mantém invicto na competição, com 12 pontos.

Bundesliga Eintracht Frankfurt Bayern Munique Friburgo Futebol

