Egito abre porta a estrangeiros e feridos pela primeira vez desde o início do conflito na Faixa de Gaza

A entrada em território egípcio dos que conseguiram escapar aos bombardeamentos israelitas sobre o território palestiniano a norte, depois de os repetidos apelos feitos pelos responsáveis das Forças Armadas de Israel para rumarem ao Sul da Faixa de Gaza, foi saudada por muitos populares, que, empunhando bandeiras egípcias, expressaram a sua solidariedade para com o povo palestiniano.

O campo de refugiados de Jabalia, em Gaza, foi bombardeado pela segunda vez em menos de 24 horas, depois de um primeiro ataque ter feito mais de 50 mortos e centenas de feridos. Segundo a Al Jazeera, as forças israelitas terão voltado a atacar fazendo “numerosas baixas”. Quem escapou ileso desespera à procura por sobreviventes nos escombros.

A linha da frente escondida: Extensa rede de túneis do Hamas é a principal ameaça para forças israelitas Pai enterra filha que morreu após sofrer ataque cardíaco quando ouviu sirenes de alerta para ataque aéreo em IsraelExército israelita acusa Hámas de ter apreendido combustível dos hospitais de Gaza

:

RENASCENCA: Egito vai receber feridos da Faixa de GazaA fronteira de Rafah vai voltar a abrir por raz&245;es humanit&225;rias. Autoridades eg&237;pcias v&227;o montar hospital de campanha para receber feridos.

Fonte: Renascenca | Consulte Mais informação »

CMJORNAL: Milhares de doentes em Gaza precisam de cuidados urgentes e regularesEgito aceitou acolher e tratar '81 pessoas da Faixa de Gaza feridas e doentes'.

Fonte: cmjornal | Consulte Mais informação »

RENASCENCA: 29 camiões com ajuda humanitária entraram em GazaEste &233; o maior n&250;mero de cami&245;es a entrarem no enclave palestiniano desde o in&237;cio do conflito.

Fonte: Renascenca | Consulte Mais informação »

RENASCENCA: Exército israelita ataca 300 alvos na Faixa de Gaza e mata um dos comandantes do HamasO ex&233;rcito de Israel informou que Nasim Abu Ajina, um dos comandantes do ataque do Hamas em territ&243;rio israelita, a 7 de outubro, morreu na &250;ltima noite.

Fonte: Renascenca | Consulte Mais informação »

DNTWIT: Exército israelita ataca 300 alvos na Faixa de Gaza e mata um dos comandantes do HamasAs Forças de Defesa de Israel anunciaram que os seus caças bombardearam o centro de comando do batalhão de Beit Lahia, no norte de Gaza, matando Nasim Abu Ajina, um dos comandantes do ataque do Hamas em território israelita, a 7 de outubro.

Fonte: dntwit | Consulte Mais informação »

RTPNOTICIAS: Exército ataca 300 alvos na Faixa de Gaza e mata um dos comandantes do HamasO exército israelita informou hoje que as suas tropas atacaram nas últimas horas cerca de 300 alvos na Faixa de Gaza, incluindo instalações militares subterrâneas do movimento islamita Hamas, matando um dos comandantes do grupo.

Fonte: RTPNoticias | Consulte Mais informação »