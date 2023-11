A exposição mostra o trabalho de 14 artistas internacionais e estará perto das Pirâmides até 18 de Novembro. O portalda mexicana Pilar Zeta, é apenas uma das peças que mistura o tradicional com o moderno, neste caso representados pelo calcário branco e metal pintado.

A exposição trabalha em parceira com a UNESCO para garantir que as pirâmides ficam protegidas. É por esse motivo que as peças não estão em contacto directo com o solo do planalto, mas antes pousadas numa plataforma com 50 cm de areia importada.

Para Nadine Abdel Ghaffar, curadora do projecto, as pirâmides “são um símbolo de esperança” para a humanidade que merece ser visto. Resistiram a guerras, pandemias e, por muito conhecidas que sejam, aindaAo criar um novo grupo de discussão, tornar-se-à administrador e será responsável pela moderação desse grupo. Os jornalistas do PÚBLICO poderão sempre intervir.

: