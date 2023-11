EFACEC. PSD quer mais explicações do ministro da Economia e do primeiro-ministro

“Quando foi nacionalizada em 2020 o único argumento do Governo era os problemas legais da acionista Isabel dos Santos que impediam a EFACEC de conseguir financiamento. O Governo disse, inclusive, que, no prazo de um ano, voltaria a vender a empresa e arranjaria um acionista que não tivesse problemas legais e não foi nada disso que aconteceu", reforça.

"Portanto, o primeiro-ministro tem que explicar ao país por que é que em 2020 nacionalizou, porque é que disse que a nacionalização resultava dos problemas da acionista e não era apenas por causa disso, como agora já confirmamos – a empresa estava falida”, diz Joaquim Miranda Sarmento.

"foram gastos 400 milhões de euros dos contribuintes" numa empresa que vai ser entregue ao privado. Para Joaquim Miranda Sarmento, as explicações hoje apresentadas em conferência de imprensa nada dizem sobre o que vai acontecer, pelo que o PSD vai chamar o ministro da Economia ao Parlamento com urgência, sublinhando que o primeiro-ministro é, no entanto, o principal responsável.

