EFACEC. Ministro diz que empresa vai recuperar destaque no mercado após venda

Em conferência de imprensa ao final desta manhã, onde foram conhecidas as conclusões da venda, o ministro da economia refere que a região, sobretudo o Porto e Matosinhos"já sofreu um impacto em termos de PIB com o encerramento da Refinaria da GALP".

O Estado vai injetar mais 160 milhões de euros na EFACEC, onde, desde abril do ano passado até agora, já tinha injetado 200 milhões de euros, enquanto que a Mutares injetará 15 milhões de euros em capital e 60 milhões de euros em garantias.

Para o secretário de Estado das Finanças tratou-se de uma operação complexa, que não se trata de"auxílio de Estado", mas antes de"uma operação de mercado". João Nuno Mendes defende que o investimento que vai ser feito na EFACEC é"recuperável e que tem uma taxa de rentabilidade que a Comissão Europeia considera que é razoável para a natureza do investimento que vai ser feita"."Um operador de mercado perante a mesma circunstância, olhando para o futuro, faria esse investimento".

A 7 de junho, o Governo aprovou a proposta da alemã MUTARES, que fica com 71,73 por cento do capital da EFACEC, uma empresa que tem sede em Matosinhos e conta com cerca de dois mil trabalhadores.Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo.

