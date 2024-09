Eduardo Cabrita sai após críticas por negligência em prevenção de incêndios

Eduardo Cabrita veio responsabilizar o Governo em funções há poucos meses por ter menosprezado a vertente da prevenção dos incêndios, quebrando-se o «motivo de grande orgulho» para o país de contar «seis anos sem uma vítima civil» desde os incêndios de 2017. Um despudor.

Aliás, com raras exceções, os responsáveis políticos têm sido cautelosos e ponderados nas suas intervenções e comentários. O que nos remete para a falta de comando, de coordenação e de capacidade de resposta da proteção civil.Aliás, só quem vive fechado nos gabinetes da capital e anda pelo país em altas velocidades não vê ou finge não ver.Há mais meios aéreos, é verdade, e até foram acionados os mecanismos de auxílio europeu e de Marrocos.

