EDP revê em alta estimativa de lucro para este ano

A EDP reviu em alta a sua estimativa de lucro para este ano, admitindo agora que o resultado líquido recorrente em 2023 poderá chegar a 1,3 mil milhões de euros. “Estamos muito confiantes para o que resta de 2023”, afirmou o presidente executivo da elétrica esta sexta-feira A EDP projeta para este ano um resultado líquido recorrente de 1,2 a 1,3 mil milhões de euros, revela a apresentação da empresa divulgada ao mercado esta sexta-feira no âmbito da publicação das contas do terceiro trimestre

. A projeção fica acima da anterior estimativa, de final de julho, que apontava para um lucro de 1,1 mil milhões de euros este ano. Na apresentação enviada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a EDP mantém, contudo, a estimativa de EBITDA (resultado antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) em 5 mil milhões de euros. A EDP reiterou ainda o objetivo de fechar o ano com uma dívida líquida de 15 mil milhões de euros, embora o presidente executivo da elétrica, Miguel Stilwell de Andrade, tenha admitido que o grupo possa conseguir um valor até inferior a esse patamar. Na conferência com analistas para apresentação dos resultados dos primeiros nove meses do ano Miguel Stilwell de Andrade frisou que “a execução da rotação de ativos tem corrido muito bem”. “Estamos muito confiantes para o que resta de 2023”, acrescentou o gesto

