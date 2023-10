EDP pede ao operador da rede para fechar três centrais a carvão em Espanha

A EDP pediu autorização ao operador da rede elétrica espanhola, a Red Elétrica, para encerrar três centrais a carvão em Espanha. O pedido faz parte da estratégia da elétrica para se libertar do carvão até 2025 que envolve ainda a conversão de uma destas centrais de carvão para gás natural até essa data.

Em comunicado, a elétrica acrescenta que estabeleceu uma parceria com o grupo industrial asturiano Corporación Masaveu, que é um acionista da referência da EDP, para vender uma participação de 50% na central em Abono, por um enterprise value (valor incluindo dívida) de 350 milhões de euros, a que corresponde um equity value (valor líquido) de 60 milhões de euros para todo o ativo.

A central de Aboño é composta por dois grupos a carvão e tem uma capacidade combinada de 904 MW (megawatts). A unidade situada perto de Gijón e do porto de Musel tem um papel fundamental no apoio à segurança do abastecimento de eletricidade à região das Astúrias, daí o plano de converter um dos grupos para gás (Abonõ II) e encerrar o outro (Aboño I). headtopics.com

Dada a natureza estratégica desta central, a EDP e a parceira Corporación Masaveu vão assegurar a gestão conjunta, mas a empresa portuguesa mantém a propriedade da unidade e o desenvolvimento dos projetos para a transição energética, nomeadamente ao nível do hidrogénio verde e de energias renováveis.

Para além de Aboño I, a EDP aguarda autorização para encerrar em Espanha as centrais de Soto 3 e Los Barrios.

