EDP avança com pedido para fechar três centrais a carvão em Espanha

A EDP avançou com um pedido para fechar três centrais termoelétricas a carvão em Espanha e vendeu metade do grupo de centrais Aboño ao seu segundo maior acionista, para conversão de uma outra central térmica de carvão para gás.

Adicionalmente, a elétrica informou sobre a constituição de uma nova parceria com o Grupo industrial sediado nas Astúrias Corporación Masaveu - que controla a Oppidum, segundo maior acionista da EDP - através da alienação de uma participação de 50% em Aboño, refletindo um valor da empresa ('enterprise value') de cerca de 350 milhões de euros e um valor patrimonial ('equity value') de 60 milhões de euros para 100%...

Aboño consiste num grupo de duas centrais térmicas (Aboño I e II) com uma capacidade instalada total de 904 Megawatts (MW), perto de Gijón e do porto de Musel, e, segundo a empresa, desempenha um papel importante no apoio à segurança do fornecimento de eletricidade à região das Astúrias. headtopics.com

"A nova parceria entre a EDP e CM, consolidada pela EDP através do método de equivalência patrimonial, prevê o controlo conjunto na gestão de Aboño e a transferência do passivo das centrais", explicou a EDP, acrescentando que vai manter 100% da gestão e"o desenvolvimento dos projetos de transição justa a decorrer em Aboño, nomeadamente projetos de hidrogénio e energias renováveis".

EDP vende 50% das centrais Aboño ao segundo maior acionistaMetade do grupo de centrais Aboño será vendido ao segundo maior acionista da EDP, com Aboño I a ser encerrada e a Aboño II convertida para gás. EDP quer ainda fechar as centrais Soto 3 e Los Barrios. Consulte Mais informação ⮕

EDP avança com pedido para fechar três centrais a carvão em EspanhaA EDP avançou com um 'pedido de autorização ao operador do sistema elétrico para encerrar a central a carvão Aboño I', assim como as restantes centrais a carvão da EDP em Espanha. Consulte Mais informação ⮕

EDP vende ao seu segundo maior acionista parte do negócio termoelétrico em EspanhaSustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER Consulte Mais informação ⮕

EDP avança com pedido para fechar três centrais a carvão em EspanhaA EDP avançou com um pedido para fechar três centrais termoelétricas a carvão em Espanha e vendeu metade do grupo de centrais Aboño ao seu segundo maior acionista, para conversão de uma outra central térmica de carvão para gás. Consulte Mais informação ⮕

EDP pede ao operador da rede para fechar três centrais a carvão em EspanhaA elétrica vai converter uma das centrais a carvão nas Austúrias em gás natural em parceria com a Corporotion Masavéu. E aguarda autorização da Red Elétrica para encerrar as outras unidades. Consulte Mais informação ⮕

Tribunal europeu 'corrobora' abordagem da Concorrência em condenação da EDP e SonaeAl&233;m disso, o tribunal disse que "a circunst&226;ncia de os consumidores poderem retirar certos benef&237;cios do acordo de parceria" n&227;o impedia "a conclus&227;o de que a cl&225;usula de n&227;o concorr&234;ncia tinha como objeto impedir, restringir ou falsear a concorr&234;ncia". Consulte Mais informação ⮕