Éder nomeado embaixador da seleção portuguesa

O avançado Éder, autor do golo que assegurou a Portugal o inédito título de campeão da Europa em 2016, foi esta segunda-feira nomeado "embaixador da seleção portuguesa" pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF), na gala Quinas de Ouro.

No evento decorrido no Pavilhão do Rio do Centro de Congressos de Lisboa, o ponta de lança admitiu sentir um "muitas emoções" quando revê o pontapé com que a equipa das 'quinas' derrotou a anfitriã França, no prolongamento da final desse Europeu, e a "dimensão incrível" das celebrações que se lhe seguiram, tendo agradecido a distinção ao presidente da FPF, Fernando Gomes. "É um grande orgulho. Devem acreditar nos vossos sonhos, ter disciplina, trabalharem ao máximo





