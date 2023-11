Economista João Duque analisa expetativas económicas e propostas de alteração ao OE 2024

O economista João Duque considera que "começámos muito bem o ano e acabamos de uma forma particularmente perigosa", numa análise às expetativas económicas e às propostas de alteração dos partidos ao Orçamento do Estado. A Comissão Europeia afasta impactos da crise política em Portugal no investimento no país, saudando a decisão de aprovar o OE 2024, apesar das eleições antecipadas de março do próximo ano.

Para João Duque, "2024 é um ano para ter alguma expectativa negativa sobre o desenvolvimento". O economista analisa a atual situação económica, as expetativas para o próximo ano e as alterações propostas pelos partidos para o OE2024. Os números são bons e destaca que o boom turístico tem sido uma poderosa alavanca da economia portuguesa. "Os números são bem bons e a revisão não é muito significativa, está em linha com aquilo que estamos à espera". "No final do ano, o número até é bom, mas a forma como evolui não é tão boa assim porque estamos em queda

RENASCENCA: Arguidos da Operação Influencer ficam em liberdadeMinistro da Economia nega contactos com Lacerda Machado. "O que aconteceu é nada". João Palhinha assume o sonho de conquistar o Euro 2024 por Portugal e garante que Gonçalo Inácio "não tem de estar triste" após a expulsão no dérbi entre Benfica e Sporting. João Palhinha garante que a seleção portuguesa está tão motivada como antes de garantir o apuramento para a fase final do Euro 2024 e define o objetivo para os últimos dois jogos, frente a Liechtenstein e Islândia: fazer o pleno de dez vitórias em dez jogos. Em conferência de imprensa, esta segunda-feira, o médio do Fulham sublinha que a qualificação precoce foi mérito de Portugal, que "tornou as coisas mais fáceis". "Pela qualidade do grupo, no passado, por vezes, sabíamos que estávamos aquém. Desde que começou esta nova era, estamos a mostrar o nosso valor. Agora, temos o objetivo de fazer história por Portugal, que são as dez vitórias consecutivas"

EXPRESSO: A importância do RNH para a captação de talento em PortugalO economista João Moreira Rato defende a importância do RNH para a captação de talento em Portugal e destaca o paradoxo entre a qualificação da população e a baixa produtividade da economia.

RECORD_PORTUGAL: Benfica bate Sporting no Pavilhão João Rocha e segue invicto no campeonatoBenfica bate Sporting no Pavilhão João Rocha e segue invicto no campeonato de voleibol. 👉 Recorde aqui o filme do dérbi:

ECO_PT: Ex-ministro das Finanças João Leão nomeado para o Tribunal de Contas EuropeuO ex-ministro das Finanças João Leão foi escolhido pelo Governo para o Tribunal de Contas Europeu (TCE). O secretário de Estado dos Assuntos Europeus afirmou que não há risco de conflito de competências. A nomeação de Leão foi defendida pelo deputado do PSD Paulo Moniz.

RTPNOTİCİAS: Oposição considera demissão de João Galamba tardiaA oposição considera que a demissão de João Galamba do cargo de ministro das Infraestruturas, anunciada esta segunda-feira,"peca por tardia". Alguns partidos mostraram-se confusos com a decisão do responsável, que na passada semana tinha avançado que não iria abandonar as suas funções.

CMJORNAL: João Galamba demite-se do cargo de ministro das InfraestruturasJoão Galamba demitiu-se, esta segunda-feira, do cargo de ministro das Infaestruturas. Em comunicado, o governante demissionário esclareceu que a decisão deriva de uma"profunda reflexão pessoal e familiar (...), apesar de entender que não estavam esgotadas as condições políticas" para o exercício da função. "O trabalho feito, os bons resultados e o desempenho das minhas funções com absoluto respeito pela lei e com total dedicação ao País e aos portugueses são as condições políticas necessárias para o desempenho de funções governativas", detalhou

