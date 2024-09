Economia americana mostra resiliência, mas mercado de trabalho apresenta sinais preocupantes

Uma visão económica e política do país e do mundo. Exclusiva. Com assinatura. Só os membros desta comunidade têm acesso. Para decidir de forma informada, e antes dos outros. Não queremos assinantes, queremos membros ativos da comunidade.A economia dos EUA continua a demonstrar resiliência, de acordo com os mais recentes dados do S&P Global Flash US Composite PMI, calculado pela S&P Global.

“o emprego caiu pelo segundo mês consecutivo em setembro, tendo agora diminuído em quatro dos últimos seis meses.” . Esta deterioração da confiança foi liderada pelo setor dos serviços, “em meio a preocupações com as perspetivas económicas e a procura, frequentemente associadas à incerteza em torno das próximas eleições presidenciais”.

