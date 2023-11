Economia alemã em queda no terceiro trimestre

A economia da Alemanha registou uma contração no terceiro trimestre deste ano, de 0,1% em cadeia, ainda assim menor do que antecipado por alguns analistas (

No segundo trimestre, a Alemanha conseguiu manter-se à tona de água, com um crescimento de 0,1% (em vez da estagnação que tinha sido indicada anteriormente). Os dados do primeiro trimestre foram igualmente alvo de revisão, tendo a economia alemã estagnado nos primeiros três meses do ano (o resultado inicial tinha apontado para uma contração de 0,1%). Assim, o terceiro trimestre foi o primeiro de contração.

A Alemanha tem andado a lutar para não entrar em recessão técnica, que é registada quando há dois trimestres seguidos de contração., a debilidade alemã chegou do consumo interno, com as famílias a conterem gastos. Nos contributos positivos estão os investimentos em maquinaria e equipamento.Em termos homólogos, a economia caiu, no terceiro trimestre, 0,8%. headtopics.com

Ainda assim são crescimentos muito débeis da maior economia europeia e um dos principais parceiros comerciais de Portugal.

