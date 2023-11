É urgente trazer os institucionais para o capital de risco

Taxas de juro próximas de zero, que duraram vários anos, trouxeram importantes volumes de investimento para o capital de risco, à procura do retorno que não encontravam em títulos do tesouro ou obrigações. Com taxas de juro mais altas, estão a regressar a outros instrumentos.

Isto afetaria principalmente os grandes tickets e as fases mais adiantadas de aceleração. Parte do que se está a passar é isto mesmo, o que implicou que o número de novos unicórnios caiu fortemente. Mas, mesmo nos níveis mais baixos de investimento também se está a verificar uma retração.E em Portugal? Depois de 2021 e 2022 terem batido recordes de investimento em capital de risco, em 2023 está-se a verificar uma forte quebra.

O que podemos fazer a nível nacional para manter a disponibilidade de capital de risco, que foi um dos fatores chave do forte crescimento do nosso ecossistema nos últimos oito anos? Para além de reforçar os apoios públicos através da alavancagem dos fundos de capital de risco, que já foi feito pelo Banco de Fomento, e da ativação de financiamento, para dar maior capacidade aos investidores que já estão no mercado nacional, devemos reforçar os esforços para atrair mais investimento privado de duas fontes complementares: Investidores estrangeiros com conhecimento de investir em tecnologia e investidores institucionais,...

:

VISAO_PT: Despesas com subsídios aos combustíveis em Angola devem atingir 2 mil ME em 2023Visão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Fonte: Visao_pt | Consulte Mais informação »

SICNOTICIAS: Quem é Katherine Maher, a nova CEO da Web Summit?Siga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais.

Fonte: SICNoticias | Consulte Mais informação »

DNTWIT: Português DJ Ride é campeão mundial de Party Rocking no campeonato 2023 da IDATrata-se do 'primeiro título mundial que conquista a solo'. O português DJ Ride irá receber o prémio em dezembro na Polónia.

Fonte: dntwit | Consulte Mais informação »

DINHEIRO_VIVO: Qual o melhor banco para transferência de crédito à habitação em 2023?Contratar um crédito habitação é um grande compromisso financeiro. Mas, ao contrário do que muitos pensam, não é sinónimo de ficar vinculado à mesma entidade financeira durante todo o contrato

Fonte: dinheiro_vivo | Consulte Mais informação »

OBSERVADORPT: Português DJ Ride é campeão mundial de Party Rocking no campeonato 2023 da IDAO produtor DJ Ride foi o vencedor do Campeonato do Mundo de DJ, na categoria Party Rocking. O artista português vai receber o galardão na Polónia, no mês de dezembro.

Fonte: observadorpt | Consulte Mais informação »

SICNOTICIAS: Dia Mundial da Poupança: DECO já recebeu mais de 20 mil pedidos de ajuda em 2023Siga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais.

Fonte: SICNoticias | Consulte Mais informação »