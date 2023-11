Olá, para continuar a ler os nossos conteúdos e garantir o acesso aos melhores sites portugueses faça já o seu registo.Um único login que lhe dá acesso permanente a este e aos mais de 70 sites de media portugueses, que fazem parte do NÓNIO Teme mais uma frente de batalha e as possíveis ondas de choque no país onde nasceu.“É uma prisão”.

EXPRESSO: Dúvidas em Belém: Marcelo espera para ver o Fundo MedinaOrçamento. Canalizar excedentes para pagar dívida é “uma opção”. Mas fazer da retenção das ‘folgas’ regra para futuro “é outra coisa”

PUBLICO: Estudo avalia impacto da crise climática no Mosteiro dos Jerónimos e Torre de BelémInvestigação científica em parceria com os Estados Unidos vai permitir estudar impacto da subida das temperaturas e do nível do mar tanto no Mosteiro dos Jerónimos como na Torre de Belém, em Lisboa.

EXPRESSO: António Guterres regressará a Portugal para candidatar-se a Belém e combater as alterações climáticasDepois de enfurecer a diplomacia israelita por considerar que os ataques do Hamas não surgiram do vácuo, António Guterres lembrou-se de Daniel Campelo e ainda tentou perceber se existiria algum deputado do Knesset que precisasse do apoio da ONU para montar uma fábrica de queijo halloumi na terra dele, mas acabou por concluir que só lhe resta abandonar outro mandato a meio para não deixar o Médio-Oriente e o mundo inteiro num pântano. António Guterres regressará a Portugal para candidatar-se a Belém e combater as alterações climáticas que causam rios atmosféricos, comboios de tempestades e verdete e ferrugem na sua estátua em Vizela.

RENASCENCA: Alterações climáticas. Estudo avalia impacto nos Jerónimos e Torre de BelémO estudo "prev&234; a elabora&231;&227;o de um plano para definir cientificamente os riscos e mitig&225;-los, partindo de uma avalia&231;&227;o das altera&231;&245;es nos sistemas naturais com potencial para afetar os dois monumentos".

DNTWIT: Estudo vai avaliar impacto das alterações climáticas no Mosteiro dos JerónimosO Mosteiro dos Jerónimos encontra-se no topo dos monumentos mais visitados em Portugal, com 870.321 entradas em 2022, e a Torre de Belém, também na capital, somou 377.780 visitantes nesse ano.

RENASCENCA: Exercício para testar sistema de alerta de tsunami em LisboaA sirene de alerta de tsunami da Praça do Império, em Belém, Lisboa, vai ser acionada na segunda-feira, no âmbito de um exercício para testar o alerta e o grau de prontidão, anunciou a câmara da capital esta sexta-feira.

