'É uma loucura': Ligas Europeias contra a FIFA

O alargamento do Campeonato do Mundo de 32 para 48 seleções, já a partir de 2026, bem como o novo formato do Mundial de clubes, que passará a ser disputado por 32 equipas em 2025,"afeta todas as ligas, mas com impacto diferenciado".

Swart assinalou que o alargamento do Campeonato do Mundo de 32 para 48 seleções, já a partir de 2026, bem como o novo formato do Mundial de clubes, que passará a ser disputado por 32 equipas em 2025,"Uma liga que tem 18 ou 20 clubes, alguns dos quais com possibilidade de disputarem o Mundial será mais afetada do que uma liga com 10 clubes, sem essa perspetiva", observou Swart, em conferência de imprensa, após a 47.

A assembleia geral das Ligas Europeias aprovou também a inclusão de três novos membros da Direção (Escócia, Bélgica e Países Baixos), que se juntam a Pedro Proença, presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, até ao fim do mandato em curso (2021-2025). headtopics.com

O organismo, que agendou as próximas assembleias gerais para Inglaterra e Alemanha, em 2024, aboliu em 2020 o cargo de presidente, que foi desempenhado pela última vez pelo sueco Lars-Christer Olsson.

