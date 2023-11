É um dia feliz para a economia portuguesa. Ministro da Economia garante que a venda da EFACEC vai recuperar a posição de destaque no mercado

Em conferência de imprensa ao final desta manhã, onde foram conhecidas as conclusões da venda, o ministro da economia refere que a região, sobretudo o Porto e Matosinhos"já sofreu um impacto em termos de PIB com o encerramento da Refinaria da GALP".

O Estado vai injetar mais 160 milhões de euros na EFACEC, onde desde abril do ano passado até agora, já tinha injetado 200 milhões de euros, enquanto que a Mutares injetará 15 milhões de euros em capital, e 60 milhões de euros em garantias.

Para o Secretário de Estado das Finanças, tratou-se de uma operação complexa, e sublinha que não se trata de"auxílio de Estado, é uma operação de mercado". João Nuno Mendes defende que o investimento que vai ser feito na EFACEC é"recuperável e que tem uma taxa de rentabilidade que a Comissão Europeia considera que é razoável para a natureza do investimento que vai ser feita, e considera que um operador de mercado perante a mesma circunstância, olhando para o futuro, faria esse investimento".

A 7 de junho, o governo aprovou a proposta da alemã MUTARES que fica com 71,73 por cento do capital da EFACEC. Uma empresa que tem sede em Matosinhos e conta com cerca de 2.000 trabalhadores.Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo.

:

EXPRESSO: Tecnológicas norte-americanas já eliminaram mais de 245 mil postos de trabalho este anoSustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER

Fonte: expresso | Consulte Mais informação »

RENASCENCA: Euromilhões. Confira a chave desta terça-feiraEm jogo no primeiro pr&233;mio est&227;o 17 milh&245;es de euros.

Fonte: Renascenca | Consulte Mais informação »

CMJORNAL: 'AVB Traidor': Muros e portões da casa de Villas-Boas vandalizados durante a madrugadaAntigo treinador dos drag&245;es &233; candidato &224; presid&234;ncia do FC Porto.

Fonte: cmjornal | Consulte Mais informação »

RENASCENCA: Apenas um comerciante do Porto afetado por enxurradas de janeiro terá apoioEm janeiro, foram registados 150 pedidos de ajuda por causa das inunda&231;&245;es em habita&231;&245;es e vias p&250;blicas.

Fonte: Renascenca | Consulte Mais informação »

RENASCENCA: Atenção, FC Porto. Shakhtar chega às meias-finais da TaçaAdvers&225;rio do FC Porto na Liga dos Campe&245;es eliminou o &250;nico representante dos escal&245;es inferiores da Ucr&226;nia.

Fonte: Renascenca | Consulte Mais informação »

EXPRESSO: Está concluída a privatização da Efacec: ministro da Economia fala em 'dia feliz' e revela que o Estado vai injetar mais 160 milhõesSustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER

Fonte: expresso | Consulte Mais informação »