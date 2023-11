E todos cantam: 'Hey Jude Bellingham'

Maria João Simões, Carla Jorge de Carvalho e Paulo Ferreira passam a bola, Júlio Magalhães responde sobre as histórias de desporto do dia. E ainda fazem o campeonato dos palpites.Chegou ao fim o campeonato de palpites do Mundial de râguebi do 3 toques. Uns saíram-se melhores que outros. Rolling Stones estiveram no El Clássico e viram um mais "show de bola" de Jude Bellingham.

Bellingham sugere um cover de 'Hey Jude' aos Rolling Stones: Real Madrid vence Barcelona na compensaçãoO Real Madrid venceu o Barcelona por (1-2) e mantém liderança de La Liga. Os merengues ainda estiveram em desvantagem, mas depois Jude Bellingham deu o show que deixou Mick Jagger sem palavras. Consulte Mais informação ⮕

