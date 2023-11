E-Redes paga mais de 46 mil euros a agricultor por perda de sementeira

Ficou provado em tribunal que a sementeira, num terreno com 16 hectares, em Almograve, Odemira, “definhou e nada produziu”, devido à avaria do sistema de rega durante o “período crítico de crescimento”. O pivô de rega “tinha dificuldade em iniciar ou não irrigava com a força e quantidade habituais”, acabando mesmo por se queimar “o arrancador progressivo”.

A bomba do pivô de rega estoirou por causa da oscilação da tensão da energia elétrica, que variava entre “230 e 160 volts”. O agricultor queixou-se ao Tribunal de Beja, que lhe deu razão, o mesmo acontecendo com o Tribunal da Relação de Évora, ao qual a E-Redes recorreu.

O acórdão, de 10 de outubro, diz que “são da responsabilidade direta” da empresa as “falhas de fornecimento” de energia, adiantando que “o evento danoso, decorrente dos picos de tensão e interrupções de energia elétrica, surgiu como efeito adequado dos riscos próprios do transporte e entrega, pelo que não sofre contestação a sua obrigação de indemnizar” o agricultor “pelos danos sofridos”.

