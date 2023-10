É preciso salvar o Malhado de Alcobaça

Em termos de notoriedade suína, a hierarquia das nossas raças autóctones é simples: em primeiro lugar está o finório porco Alentejano (5 mil fêmeas reprodutoras), em segundo o rústico Bísaro (a cima das 5 mil) e, por fim, o coitado do Malhado de Alcobaça, com umas 400 porcas – coisa que coloca a raça em risco de extinção.

Não admira: qual foi a última vez que o leitor viu numa ementa qualquer corte desta raça do Oeste do país? Pois.O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.

Creche Feliz: “Não estávamos preparados para este aumento de crianças”Misericórdias e CNIS apontam melhorias ao programa criado no ano passado. Gratuitidade vai trazer problemas ao pré-escolar, avisa Manuel de Lemos Consulte Mais informação ⮕

Rússia recrutou 385.000 soldados este ano e continuará a fazê-lo em 2024Visão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia Consulte Mais informação ⮕

Entidade para a Transparência deve iniciar funções este anoOs deputados aprovaram um projeto de resolução que pede ao Governo para garantir o início de funções da Entidade para a Transparência ainda durante este ano. Consulte Mais informação ⮕

Entidade para a Transparência deve iniciar funções este ano, recomenda ParlamentoSiga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais. Consulte Mais informação ⮕

Rússia recrutou 385.000 soldados este ano e continuará a fazê-lo em 2024Medvedev explicou que número inclui 305 mil pessoas que assinaram um contrato diretamente com o Ministério da Defesa russo e 80 mil 'voluntários', nome dado a quem integra grupos como o Wagner. Consulte Mais informação ⮕

Rúben Amorim: 'As incidências empurraram-nos para este jogo'Treinador do Sporting queria a vit&243;ria, mas sublinha as dificuldades de jogar com menos um em campo. Consulte Mais informação ⮕