'É preciso devolver aos palestinianos a esperança numa solução política pacífica'

A deputada Joana Mortágua, do Bloco de Esquerda, durante uma intervenção no Parlamento, numa foto de arquivo.As declarações do secretário-geral da ONU geraram críticas de Israel. Como presidente do Grupo Parlamentar Amizade Portugal-Palestina concorda com António Guterres?

Eu não falo em nome do grupo. O grupo tem membros de vários partidos que apenas falam a uma só voz quando entendem. Em nenhuma outra circunstância poderei falar pelos vários partidos que, como se sabe, têm posições sobre esta matéria com nuances diferentes.

O BE apresentou uma proposta de resolução para que o governo português reconheça o Estado da Palestina. Tem viabilidade? É preciso ter coragem para ter iniciativa política e ação concreta neste momento. Apoiar Guterres nos seus esforços pela paz, na complexidade que sabemos que aquela região tem, significa não entrar nesta discussão com meros observadores externos da barbárie. Como se estivéssemos a ver um filme e não pudéssemos intervir. headtopics.com

Bloco pede “acção concreta” e desafia o Governo a reconhecer Estado da PalestinaBloquistas defendem que o Estado português tem de reconhecer o Estado da Palestina com as fronteiras anteriores à guerra dos seis dias de 1967, independentemente da posição da União Europeia. Consulte Mais informação ⮕

Hospital de Penafiel fecha bloco de partos a partir de 1 de novembroN&227;o h&225; data de reabertura para admiss&245;es a doentes externos. O encerramento deve-se &224; "indisponibilidade de m&233;dicos". Consulte Mais informação ⮕

Hospital de Penafiel encerra bloco de partos 'para exterior' a partir de 1 de novembroDecisão deve-se à 'indisponibilidade de médicos que permitam completar as escalas de urgência'. Consulte Mais informação ⮕

Hospital de Penafiel encerra bloco de partos 'para exterior' a partir de 1 de novembroHospital de Penafiel vai encerrar para o exterior o bloco de partos e a admissão para o serviço de urgência de obstetrícia e ginecologia devido a falta de médicos para 'completar as escalas'. Consulte Mais informação ⮕

Urgência de Obstetrícia do Hospital de Braga fechada entre sábado e segundaBloco de partos funcionará para as utentes e parturientes que já ali se encontram internadas. Consulte Mais informação ⮕

António Costa Pinto: “A esquerda radical, no geral anti-Israel, ficou numa situação delicada”O politólogo António Costa Pinto considera que o ataque do Hamas deixou BE e PCP “numa situação delicada”. Já a resposta israelita “tenderá a colocar a direita radical numa situação mais complexa”. Consulte Mais informação ⮕