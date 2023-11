E é muito raro sermos atraídos desta forma em torno de uma energia que é de um caos novo, mesmo fazendo lembrar a faísca das melhores comédias"screwball" clássicas.

DNTWIT: É por ela: Marisa, Marisa Tomei!Depois de ter tido honras de abertura na última Berlinale, Viciados em Amor estreou-se ontem discretamente. Anne Hathway, Joanna Kulig, Peter Dinklage fazem parte do elenco de grupo, mas é Marisa Tomei quem toma conta do show. Uma comédia romântica com assinatura reconhecível de Rebecca Miller.

PUBLICO: Três semanas depois, Governo revela aumento de 17 milhões para a FCTAumento de 2,5% no orçamento atribuído à Fundação para a Ciência e a Tecnologia representa um crescimento inferior ao do ano passado. Governo aposta no reforço da ligação a Espanha na ciência.

CMJORNAL: Condutor abandona carro na estrada depois de sofrer despiste no viaduto Eduardo Pacheco em LisboaNo local esteve o Regimento Sapadores de Bombeiros de Lisboa.

EXPRESSO: Wall Street fecha em alta depois da Fed ter anunciado nova pausa na subida das taxasSustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER

CMJORNAL: Adeptos do Leixões agredidos por 20 encapuzados depois de jogo de voleibol feminino em MatosinhosÀ chegada das autoridades, os agressores já tinham fugido, pelo que os agentes apenas identificaram duas vítimas.

