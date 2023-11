É por ela: Marisa, Marisa Tomei!

02/11/2023 01:19:00 dntwit 1 min.

Depois de ter tido honras de abertura na última Berlinale, Viciados em Amor estreou-se ontem discretamente. Anne Hathway, Joanna Kulig, Peter Dinklage fazem parte do elenco de grupo, mas é Marisa Tomei quem toma conta do show. Uma comédia romântica com assinatura reconhecível de Rebecca Miller.