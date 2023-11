'É orgânico': Mulher prega partida e coloca leite materno em embalagem de natas no frigorífico do trabalho

"É orgânico": Mulher prega partida e coloca leite materno em embalagem de natas no frigorífico do trabalhoMãe que levou bebé do hospital de Faro pode ter planeado dar à luz no privado para contornar justiça"Amar-te-ei sempre": Noiva de jogador de hóquei no gelo atingido por lâmina de patim reage à morte do companheiroLoja francesa desafia clientes a roubar e fugir do segurança com os artigos.

Dezenas tentaram, mas apenas dois conseguiram escapar ao atleta olímpico Méba Mickael Zeze. Veja o vídeo "O sexo faz-me sentir bem": Mulher confessa que dorme com 300 homens por ano e que se sente "fortalecida"Jovem foi denunciada às autoridades pela irmã do marido.Quer afastar as aranhas de sua casa? Siga estes 13 conselhosHomem com o maior pénis do mundo vive na misériaGiulia Salemi e Dayane Mello deram que falar no festival de cinema.

CMJORNAL: 'Não queria abdicar da minha moça sem pelo menos tentar', diz mãe que levou bebé do hospital de FaroMulher é toxicodependente e a menina estava ao abrigo da proteção de menores.

OBSERVADORPT: Rússia leiloa apartamento de mulher de Zelensky na Crimeia por cerca de 440 mil eurosO apartamento de Olena Zelenska, a mulher de Zelensky, na Crimeia, foi leiloado pelas autoridades russas. Os cerca de 440 mil euros do imóvel vão ser usados para financiar a guerra, diz a Rússia.

CMJORNAL: Autarca de Gaia e esposa em silêncio no tribunal. Casal julgado por usar carro do município em proveito próprioEduardo Vítor Rodrigues e a mulher respondem, em co-autoria, pelo crime de peculato.

CMJORNAL: Mãe acusada de matar recém-nascido começa a ser julgada em AveiroMulher abandonou o bebé no lixo.

