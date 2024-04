É melhor fugires daqui: 'Xuxa' mandou mensagem a Gurvinder no dia da detenção

A apresentadora brasileira Xuxa enviou uma mensagem a Gurvinder Singh, o homem que sequestrou um agente da PSP e acabou por ser morto com a arma de serviço do policial. Na mensagem, Xuxa diz para Gurvinder fugir do país. A Inspeção-Geral da Administração Interna (IGAI) abriu um processo para apurar as circunstâncias do sequestro. Por outro lado, uma ONG fundada por um chef espanhol suspendeu as suas operações em Gaza após um ataque que matou sete funcionários.

A ONU afirma que este ataque não foi um incidente isolado e que já morreram cerca de 200 trabalhadores humanitários. Kate Middleton está se preparando para viver dias de felicidade. Um autarca espanhol vai acusar o treinador de futebol Sérgio Conceição de lesões, ameaças e outros dois delitos. Um homem está sendo acusado de agressões graves à sua enteada de 5 meses, e o bebê está hospitalizado. O deputado único da Iniciativa Liberal (IL) nos Açores, Nuno Barata, solicitou pedidos de esclarecimento através de um requerimento entregue na Assembleia Legislativa Regional

