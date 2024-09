É Essencial Ir Além da Legislação na Prevenção de Fogos Florestais

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a

Em nome das vidas humanas perdidas e das, ainda, não perdidas nos fogos florestais, e da biodiversidade a quem devemos a nossa qualidade de vida e bem-estar, é absolutamente essencial ir além da legislação, da criação de organizações, da adoção de estratégias e planos e da realização de infraestruturas, ou seja, chamar os mais capazes para conduzir a sua prevenção, deteção e?combate.

Contudo, parece também?ser consensual que existe um longo caminho a percorrer, padecendo a governação e gestão no país de diversos vazios, defeitos e erros,?i.e., algumas falhas de intervenção do Estado, particularmente no campo do combate aos fogos rurais.

Por último, a parte do serviço público, literalmente falando, no âmbito dos fogos florestais, mais propriamente, das"queimadas", cuja negligência ou intencionalidade, são a principal fonte, como se disse acima, das ignições. Numa palavra, informação pública para ação, sobretudo, privada, em nome do interesse público.

