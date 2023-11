“É errado pensar que toda a gente na Escandinávia era viking; os invasores eram apenas uma parte muito pequena da população. E os capacetes com chifres nunca existiram”

Neil Price é um arqueólogo britânico, nascido em 1965. Com apenas 18 anos, começou a trabalhar para o Museu de Londres, em escavações romanas e medievais à volta da capital inglesa, altura em que ingressou numa carreira académica em torno da arqueologia e dos estudos da Era Viking.

Nenhuma cultura é intrinsecamente aventureira, e as explorações nórdicas tinham muitas vezes motivos bastante mundanos, se é que sabiam para onde iam – o que nem sempre é certo. As grandes ações militares, como as incursões e as campanhas, exigiam certamente planeamento e estratégia, não eram acontecimentos aleatórios e espontâneos.

Eram também viajantes. Quais foram as maiores marcas que deixaram no mundo em termos de arquitetura e edifícios? A cultura popular, nomeadamente as séries e os filmes lançados nas últimas duas décadas, ajuda-nos a conhecer os hábitos e as vivências dos vikings? Ou apenas ajuda a cultivar o interesse pelo assunto? headtopics.com

Não sei se lhe chamaria uma descoberta – é mais uma ideia –, mas penso em duas coisas: reconhecer a importância da magia na vida e no pensamentoe aplicar um conceito da investigação da pirataria sobre a forma dispersa como os exércitos vikings operavam (este último chama-se “hidrarquia”, e é complicado de explicar, desculpe…).

No livro, fala do cuidado com a aparência, o vestuário e as posses. Hábitos comuns a homens e mulheres. Mas, olhando para a História, temos tendência para associá-los apenas aos homens vikings. Porquê?Bem, não tenho a certeza de que associemos os cuidados pessoais apenas aos homens vikings. Diria que, em geral, não associamos o estilo e a moda aos vikings. O estereótipo pinta, erradamente, uma imagem do bárbaro despenteado. headtopics.com

Tribunais e outros serviços afetados por greve dos oficiais de justiçaVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia Consulte Mais informação ⮕

AVC são principal causa de morte em adultos mas 90% dos casos podem ser evitadosVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia Consulte Mais informação ⮕

Israel: Crescente Vermelho palestiniano diz que perdeu todos os contactos com GazaVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia Consulte Mais informação ⮕

Regadio é fator determinante para aumentar a produção agrícola e fixar jovens — ministraVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia Consulte Mais informação ⮕

Ministro da Cultura promete manter política de aquisições em arte contemporâneaVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia Consulte Mais informação ⮕

Moçambique/Eleições: Ordem dos Advogados pede ao PR para intervir e admite nova votaçãoVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia Consulte Mais informação ⮕