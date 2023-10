“Durmo quatro horas”, “estou altamente medicada”, “o stresse provoca coisas até na pele”: 52% dos juízes em risco alto de burnout

Um estudo revela que mais de 52% dos juízes portugueses estão em risco “médio-alto” ou “elevado” de burnout e que 26% admitem sofrer de sintomas depressivos. Para o presidente da Associação Sindical dos juízes este é um “problema grave” que precisa de uma solução.

O “Estudo sobre condições de trabalho, desgaste profissional e bem-estar dos juízes portugueses” vem destapar um “problema grave” que é preciso “resolver” A sentença é do desembargador Manuel Soares, que também é presidente da Associação Sindical dos Juízes Portugueses, uma das entidades que pediu ao Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra que medisse o pulso aos magistrados judiciais que decidem a vida das pessoas nos...

“A pandemia normalizou o tema saúde mental: as famílias que trabalharam de casa, com filhos pequenos, tiveram burnout ou andaram lá perto”Os CEO devem estar mais atentos à saúde mental?+ Artigos Web Summit: as críticas de Paddy Cosgrave a Israel são “um problema” e “justificam medidas de segurança excecionais” durante o eventoWeb Summit: as críticas de Paddy Cosgrave a Israel são “um problema” e “justificam medidas de segurança excecionais” durante o eventoUns homens abordaram “Maria”, gritaram “polícia” e tiraram-lhe o saco: lá dentro tinha cocaína. headtopics.com

“O meu nome é Luís Machado, tenho 43 anos, sou o autor da petição contra o aumento do IUC e redigi-a com um grande sentimento de revolta”“O meu nome é Luís Machado, tenho 43 anos, sou o autor da petição contra o aumento do IUC e redigi-a com um grande sentimento de revolta”O zelo dos convertidos: filho do fundador do Hamas tornou-se espião de Israel e defende uso de gás nos túneis de GazaO zelo dos convertidos: filho do fundador do Hamas...

Portugal Manchetes

Consulte Mais informação:

expresso »

“Durmo quatro horas”, “estou altamente medicada”, “o stresse provoca coisas até na pele”: 52% dos juízes em risco alto ou elevado de burnoutSustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER Consulte Mais informação ⮕

Inês Aires Pereira sobre ser jurada do 'Got Talent': 'Vou ser má''Estou muito feliz', sublinhou. Consulte Mais informação ⮕

5ª Edição dos Prémios do Imobiliário Expresso/SIC Noticias no Primeiro Jornal da SICSustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER Consulte Mais informação ⮕

Nuno Markl: “Meu Deus, estou arrepiado a escrever estas linhas”'Um erro cometido por um grupo de pessoas cuja integridade física e das respetivas carreiras está sempre à beira do colapso.' Consulte Mais informação ⮕

MAC/CCB inaugura com nova imagem mas sem coleção própria: obras mais importantes são disputadas em tribunalSustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER Consulte Mais informação ⮕

Jel: “Os colegas muito rebeldes dizem que não há limites para o humor. Eu sou a prova de que há: fui condenado por tudo”Sustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER Consulte Mais informação ⮕