Duplo feminicídio choca pequena cidade no Brasil

Preso logo depois de cometer os dois crimes, o suspeito, segundo o delegado Daniel Moura, não se mostrou arrependido. Ele respondeu a todas as perguntas da polícia com uma tranquilidade e uma frieza que assustaram até os experientes agentes. Muito ferida, Ana Júlia ainda foi levada para um hospital em Goiânia, capital de Goiás, mas morreu horas depois. Renan foi capturado em Edéia horas após os crimes, confessou sem qualquer pudor e foi incriminado e encaminhado para uma cadeia da região.Exclusivos

