DR desafia jovens a imaginar o futuro da publicação

Uma visão económica e política do país e do mundo. Exclusiva. Com assinatura. Só os membros desta comunidade têm acesso. Para decidir de forma informada, e antes dos outros. Não queremos assinantes, queremos membros ativos da comunidade.

envolver uma parte da população habitualmente menos atenta às características do Diário da República e nem sempre sensibilizada para a necessidade de conhecimento das leis enquanto condição de exercício em pleno da cidadania, tendo por base as questões “O que é o Diário da República hoje?” e “Como vejo o Diário da República do futuro?”.

Os alunos do ensino secundário são desta forma desafiados a dar resposta a algumas perguntas como a de o que é que gostavam de encontrar na página do DR, como pode a publicação aproximar-se mais dos jovens, se é preciso menos texto e mais imagens, vídeos ou chatbots.Os trabalhos devem ser realizados por alunos da mesma escola, em grupos de dois a 30 alunos, acompanhados por, pelo menos, um professor orientador. headtopics.com

Após receção das candidaturas o júri fará uma seleção dos 30 melhores trabalhos que são publicados no YouTube do Diário da República, cabendo depois aos internautas escolher os dez mais votados. Entre esses dez será então o júri o responsável por selecionar o projeto vencedor e os segundo e terceiro classificados.

O júri é presidido por Isabel Alçada (professora e escritora) e conta ainda com Diana Duarte (comunicadora) e Miguel Assis Raimundo (professor e advogado).No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso. headtopics.com

Aluno que agrediu professor com ferro em Felgueiras acusado de tentativa de homicídioApós a pancada inicial, com o professor caído no chão, o aluno de 16 anos 'desferiu-lhe várias pancadas, tentando atingi-lo na cabeça, enquanto dizia 'eu mato-te''. O arguido ficou sujeito à 'obrigação de permanência na habitação, com vigilância eletrónica'. Consulte Mais informação ⮕

Aluno que agrediu professor com ferro em Felgueiras acusado de tentativa de homicídioJá com vítima caída no chão, estudante “desferiu-lhe várias pancadas, tentando atingi-lo na cabeça, enquanto dizia ‘Eu mato-te’”, descreve acusação do Ministério Público. Consulte Mais informação ⮕

Aluno que agrediu professor com ferro acusado de tentativa de homicídioAgressão fez uma ferida profunda na cabeça do professor de 46 anos. Consulte Mais informação ⮕

Aluno que agrediu professor com ferro acusado de tentativa de homicídioCaso ocorreu em junho numa escola de Felgueiras. O aluno, de 16 anos, atacou o docente com um ferro com 66 cent&237;metros de comprimento, obrigando-o a recorrer ao hospital. Consulte Mais informação ⮕

Aluno que agrediu professor com ferro em Felgueiras acusado de tentativa de homicídioAgressão fez ferida profunda na cabeça do professor de 46 anos. Consulte Mais informação ⮕

Aluno que agrediu professor com ferro em Felgueiras acusado de tentativa de homicídioAgressão ocorreu em junho e foi cometida por um aluno de 16 anos. Professor caiu ao chão e ficou com uma ferida no crânio. Consulte Mais informação ⮕