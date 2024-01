Donald Trump lidera a corrida à nomeação republicana

Donald Trump queria uma ‘vitória estrondosa’ no arranque da corrida. E conseguiu. Agora é sobre Nikki Haley que recaem as esperanças dos republicanos que querem uma alternativa ao ex-Presidente.Foi dado o tiro de partida na corrida à nomeação republicana. Com Donald Trump em destacada vantagem, estas primárias não deverão trazer surpresas. A dúvida, no caucus do Iowa, não era se Trump ganharia, mas por quanto. A grande incógnita? O segundo lugar.

Um lugar que, mesmo a grande distância do primeiro, podia ser importante para medir a temperatura de uma corrida em que o favorito nas urnas pode ser bloqueado pelos tribunais.Como sempre, foi no Iowa, First in the nation, que se reuniram mais de 1600 caucus. Os caucus são assembleias, no caso de eleitores republicanos, onde se debatem candidaturas. Do Iowa, onde os republicanos priorizam restrições ao aborto, segurança nas fronteiras e a produção de etanol, saem apenas 40 dos 1215 delegados necessários para ganhar a nomeação, que será oficialmente anunciada na Convenção Republicana de julh





