Donald Trump enfrenta julgamento por pagamento à atriz porno Stormy Daniels

Donald Trump vai estar esta segunda-feira no Tribunal Criminal de Manhattan, para a primeira sessão do julgamento que enfrenta a propósito do pagamento à atriz porno Stormy Daniels . O julgamento é particularmente relevante por ser o primeiro na História norte-americana em que um antigo Presidente é julgado criminalmente.

Em princípio, Trump estará no tribunal em todas as sessões do julgamento, que se prevê que dure seis semanas. Essa é uma exigência legal que, contudo, pode ser alterada se o juiz entender que há argumentos válidos para sustentar a ausência do réu.A sessão desta segunda-feira será dedicada à escolha do juri que vai avaliar se Donald Trump é inocente ou culpado.

Para começar, Trump enfrenta uma possível pena de até quatro anos de prisão por cada uma das 34 acusações.

