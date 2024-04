Donald Trump é julgado criminalmente por suspeitas de suborno antes das presidenciais de 2016

Donald Trump torna-se, esta segunda-feira, o primeiro ex-presidente dos Estados Unidos a ser julgado criminalmente. Em causa estão suspeitas de suborno antes das presidenciais de 2016 .

Aos 77 anos, Trump alega estar inocente e um dos desafios do julgamento será determinar o que ele sabia sobre os subornos. Vários analistas, em declarações aos media norte-americanos, não acreditam que Trump possa ser condenado, A vitimização tem sido a estratégia que Trump tem seguido nos comícios perante os apoiantes. Ele não fugiu dessa narrativa no último sábado, 13 de abril, quando afirmou estar a ser alvo de uma perseguição legal e política.

