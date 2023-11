Dois surtos de legionella na região Norte de Portugal

Há dois surtos na região Norte: em Caminha há sete casos confirmados, em Matosinhos dois casos, registando-se um óbito, segundo a ARS Norte. Na região Norte existem dois surtos de legionella. Em comunicado enviado à SIC, a ARS Norte confirma que uma pessoa morreu em Matosinhos, não especificando quando faleceu nem o sexo ou a idade da vítima. “Desde o início do mês de novembro foram identificados dois clusters de Doença dos Legionários na região Norte.

Até à data, encontrando-se este cluster em fase de investigação epidemiológica e de determinação das medidas de saúde pública necessárias para o seu controlo”. Foi identificado outro cluster, com provável origem ambiental num Estabelecimento Residencial para Pessoas Idosas (ERPI), tendo sido confirmados, até à data, O período de incubação da doença pode ser até 14 dias, sendo o mais comum de 5-7 dias, pelo que as autoridades continuarão a monitorizar o surgimento de eventuais novos casos, refere a nota da ARS Norte

DNTWİT: Israel controla o norte de Gaza, mas reféns ainda não foram libertadosO primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, estabeleceu dois objetivos para a guerra na Faixa de Gaza. A primeira era "eliminar o Hamas, destruindo as suas capacidades militares e de governo". A segunda era fazer "tudo o que é possível" para que os cerca de 240 reféns que o grupo terrorista palestiniano fez no ataque de 7 de outubro pudessem voltar a casa. O primeiro objetivo está bem encaminhado, mas em relação aos reféns, as notícias não têm sido boas, com a confirmação de mortes, só cinco libertações em quase 40 dias de guerra e conversas de um acordo que ainda não se concretizou.

SICNOTİCİAS: Delegação russa visita a Coreia do Norte para discutir cooperaçãoUma delegação da Rússia liderada pelo ministro dos recursos naturais, Alexander Kozlov, está a visitar a Coreia do Norte para discutir a cooperação nos domínios do comércio, economia, ciência e tecnologia.

SICNOTİCİAS: Mulher com dois úteros está grávida de gémeos alojados em cada cavidade uterinaFoi durante uma ecografia de rotina, realizada em maio, que Hatcher, já mãe de três filhos, descobriu que não estava apenas grávida de gémeos, mas que cada feto tinha o seu próprio útero. A gravidez está a correr bem até agora mas os úteros podem-se contrair em momentos, minutos, horas ou até dias diferentes. Kelsey e seu marido, Caleb, sabem que pode ser necessárias uma ou duas cesarianas. Saiba mais aqui parto gravidez ecografia maternidade usa eua mother woman baby news sicnoticias

CMJORNAL: Bebé de dois anos morre esquecido em carrinha escolar em São PauloCarrinha ficou estacionada sob calor de mais de 40 graus.

SICNOTİCİAS: Preços das casas em Portugal devem continuar a subir, apesar do arrefecimento do mercado imobiliário europeuO relatório das previsões macroeconómicas da Comissão Europeia preveem um arrefecimento do mercado imobiliário europeu. Mas não em Portugal , onde os preços das casas deve continuar a subir.

SICNOTİCİAS: Seleção cumpre último treino em Portugal antes de rumar ao LiechtensteinSiga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais.

