Dois jovens detidos por roubos em residências em Cascais e Amadora

Filho de Ágata pediu transferência para estabelecimento prisional adequado a condenados por crimes sexuais

“És porca, estás em pecado e vais ter de te confessar”: Olinda acusa padre de abusos sexuais durante infânciaIsrael anuncia morte de líder do Hezbollah em ataques em BeiruteCom divórcio a decorrer, João Palhinha sofre pela ausência do filhoCancro digestivo mata 30 portugueses por dia e preocupa doentes e médicos“Vendeu o apartamento e ficou com o dinheiro”: Filipa Castro revela quais os problema de Maniche com a justiçaDois jovens de 19 e 21 anos...

O"modus operandi" consistia na busca de potenciais vítimas em redes sociais de facilitação de contactos pessoais, atendendo à proximidade geográfica.Decorrem, ainda, diligências tendentes a determinar a ocorrência de outros crimes análogos, eventualmente, levados a cabo pelos mesmos suspeitos em território nacional, e em outros países da EU", lê-se num comunicado da autoridade.

Principais arguidos são dois ex-autarcas de Espinho, Miguel Reis e Pinto Moreira. Siga o julgamento ao minuto.Gritos da vítima alertaram uma vizinha, que chamou meios da polícia e de socorro.“Queria-me matar”: Idoso acusa sobrinha de o agredir violentamente em Vila Verde Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre SA. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre.Testámos e adorámos! Cinco motivos surpreendentes que fazem do HUAWEI Watch GT 5 Pro um companheiro para todos os momentos

Roubo Polícia Judiciária Cascais Amadora

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



cmjornal / 🏆 26. in PT

Portugal Últimas Notícias, Portugal Manchetes

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

PJ detém dois suspeitos de roubo agravado e sequestro em Cascais e na AmadoraSegundo a PJ, "o "modus operandi" consistia na busca de potenciais v&237;timas em redes sociais de facilita&231;&227;o de contactos pessoais, atendendo &224; proximidade geogr&225;fica".

Fonte: Renascenca - 🏆 5. / 83 Consulte Mais informação »

Jovens suspeitos de homicídio detidos por roubo e sequestro nas zonas de Cascais e AmadoraPJ apreendeu uma arma de fogo na posse dos dois agressores detidos.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Amadora investe dois milhões de euros em obras em escola secundáriaEscola será reabilitada com nova pintura exterior, instalação de painéis fotovoltaicos e substituição na iluminação por lâmpadas LED. Construção de nova biblioteca é o principal investimento.

Fonte: observadorpt - 🏆 17. / 59 Consulte Mais informação »

Protesto pela reintegração de dois colegas leva à saída de dez cirurgiões do Hospital Amadora-SintraNos próximos quatro meses prevê-se a saída para a reforma pelo menos mais três cirurgiões.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Dois homens presos por tiroteio em CascaisPossuiam arma interdita a civis.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Governo leva dois acordos e dois livros brancos aos parceiros sociais, mas salários só em setembroO Governo voltou a reunir-se esta semana com os parceiros sociais, num último encontro da concertação social antes da pausa para férias

Fonte: expresso - 🏆 8. / 73 Consulte Mais informação »