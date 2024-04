Dois homens julgados por tráfico de cocaína em Portugal

Saiba passo a passo tudo o que Joel fez no dia em que esfaqueou seis pessoas até à morte em Sydney"Ele já não vai aparecer": Pai de jovem desaparecido no mar em Gaia perde esperança de encontrar o filhoCondutor engana-se e deixa carro nas escadas de acesso à estação de metro da Casa da MúsicaPisadela em discoteca acaba com morte à facada em AlbufeiraDois homens estão a ser julgados no Tribunal de Santarém pelo crime de...

As autoridades espanholas apreenderam 259 pacotes, deixaram apenas um no piso do contentor, e articularam com a PJ uma operação conjunta para seguir o rasto da droga. Os arguidos contrataram o serviço e um camião que trouxe o produto até ao armazém de Ourém, onde os esperavam a PJ.

Tráfico De Drogas Cocaína Portugal Brasil Tribunal De Santarém

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



cmjornal / 🏆 26. in PT

Portugal Últimas Notícias, Portugal Manchetes

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Tribunal de Moscovo acusa dois suspeitos de ataque terrorista na capital russaSuspeitos arriscam prisão perpétua.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Dois oligarcas russos ganham caso em tribunal contra sanções europeiasDois oligarcas russos foram a tribunal para contestar as sanções da União Europeia impostas na sequência da invasão russa na Ucrânia.

Fonte: RTPNoticias - 🏆 18. / 55 Consulte Mais informação »

Câmara de Lisboa demite dois fiscais de obras condenados em tribunal por corrupçãoFuncionários da autarquia abordavam proprietários de imóveis com obras a realizar e solicitavam dinheiro a troco da ausência de fiscalização.

Fonte: SolOnline - 🏆 15. / 62 Consulte Mais informação »

Câmara de Lisboa demite dois fiscais de obras condenados em tribunal por corrupçãoFuncionários da autarquia abordavam proprietários de imóveis com obras a realizar e solicitavam dinheiro a troco da ausência de fiscalização. &etilde;

Fonte: itwitting - 🏆 4. / 86 Consulte Mais informação »

Câmara de Lisboa demite dois fiscais de obras condenados em tribunal por corrupçãoEm maio de 2022, a Pol&237;cia Judici&225;ria anunciou a deten&231;&227;o dos dois funcion&225;rios da Divis&227;o de Fiscaliza&231;&227;o da C&226;mara Municipal de Lisboa e um cidad&227;o propriet&225;rio de uma obra em curso na cidade.

Fonte: Renascenca - 🏆 5. / 83 Consulte Mais informação »

Câmara de Lisboa demite dois fiscais de obras condenados em tribunal por corrupçãoUm dos trabalhadores foi condenado a uma pena de cinco anos de prisão e o outro foi condenado a quatro anos e nove meses de prisão, ambos com a pena suspensa.

Fonte: revistasabado - 🏆 19. / 53 Consulte Mais informação »