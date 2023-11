Dois em cada dez adultos já foram vítimas de violência física ou sexual

O PÚBLICO não é compatível com o Internet Explorer 10 ou versões inferiores. Por favor, actualize o seu browser., revela um inquérito do Instituto Nacional de Estatística (INE) sobre segurança no espaço público e privado.

Segundo o inquérito, “20,1% das pessoas dos 18 aos 74 anos já foram vítimas de violência física ou sexual na idade adulta. As mulheres são mais afectadas pela violência em contexto de intimidade, enquanto os homens se destacam na violência por não parceiros/as”, refere o INE, acrescentando que “uma em cada dez mulheres com parceiro/a sofreu violência física ou sexual (10,3%), em contexto de intimidade”.

A violência mencionada pelos inquiridos refere-se sobretudo a relacionamentos anteriores: “Mais de um terço das mulheres e cerca de um quarto dos homens que tiveram parceiros/as anteriores sofreram algum tipo de violência nessas relações”. headtopics.com

“Fora do contexto de intimidade, a violência física é a que mais se destaca, particularmente nos homens (17,4%). A proporção de mulheres vítimas de violência sexual (3,9%) é, no entanto, o dobro da observada nos homens”, refere o mesmo estudo, segundo o qual mais do dobro das mulheres (12,3%), comparativamente aos homens, afirma ter sido vítima de assédio sexual em contexto de trabalho.

Seja dentro do contexto de intimidade ou fora dele, a prevalência da violência, bem como do assédio sexual no trabalho, é mais elevada

Marítimo resgata igualdade no marcador com dois golos em dois minutosO Marítimo empatou hoje diante do Tondela 2-2, na oitava jornada da II Liga de futebol, após ter estado a perder por 2-0, igualando a partida com golos marcados no espaço de dois minutos. Consulte Mais informação ⮕

Marítimo resgata igualdade no marcador com dois golos em dois minutosO Marítimo empatou hoje diante do Tondela 2-2, na oitava jornada da II Liga de futebol, após ter estado a perder por 2-0, igualando a partida com golos marcados no espaço de dois minutos. Consulte Mais informação ⮕

Encontradas ossadas de dois pés humanos e dois sapatos em terreno em Vila Nova de GaiaPSP deslocou-se ao local e chamou a Polícia Judiciária. Consulte Mais informação ⮕

Líder da IL anuncia intenção de baixar IUC dois euros por mêsAumento do IUC previsto para carros anteriores a 2007 na proposta de Or&231;amento do Estado para 2024 &233; "crueldade fiscal", diz Rui Rocha. Consulte Mais informação ⮕

Líder da IL anuncia intenção de baixar dois euros por mês IUCRui Rocha acusou António Costa de querer omitir informações sobre a privatização da TAP e o Governo de deixar a saúde seguir 'caminho do abismo'. Consulte Mais informação ⮕

Queda de árvore em cima de um carro faz dois feridos em Montemor-o-VelhoV&237;timas foram transportadas para o Centro Hospitalar e Universit&225;rio de Coimbra. Mulher est&225; em estado grave. Consulte Mais informação ⮕