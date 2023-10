Dois chefs, produtos da terra e vinho são ingredientes para almoço de domingo em Coruche

Este domingo, 29 de outubro, os chefs Lídia Brás e Pedro de Sousa preparam um menu ligado à terra e ao vinho na Martin Boutique Wines Farmhouse, a casa do produtor e escanção Pedro MartinO produtor de vinhos e escanção Pedro Martin abre, a 29 de outubro, as portas da Martin Boutique Wines Farmhouse, o novo projeto de enoturismo e de produção agrícola localizado em Branca, freguesia de Coruche, para mais um almoço de domingo.

Recorde-se que Pedro Martin soma, no currículo, a função de escanção no 100 Maneiras, do chef Ljubomir Stanisic, e no JNcQuoi, pertencente ao Grupo Amorim, ambos em Lisboa, bem como a posterior criação da Martin Boutique Wines, em Faro.

Com receitas de família, há 50 anos que este restaurante de Cascais é guardião da cozinha tradicionalSistema financeiro“Durmo quatro horas”, “estou altamente medicada”, “o stresse provoca coisas até na pele”: 52% dos juízes em risco alto de burnout“Durmo quatro horas”, “estou altamente medicada”, “o stresse provoca coisas até na pele”: 52% dos juízes em risco alto de burnoutWeb Summit: as críticas de Paddy Cosgrave a Israel são “um problema” e... headtopics.com

“O meu nome é Luís Machado, tenho 43 anos, sou o autor da petição contra o aumento do IUC e redigi-a com um grande sentimento de revolta”“O meu nome é Luís Machado, tenho 43 anos, sou o autor da petição contra o aumento do IUC e redigi-a com um grande sentimento de revolta”O zelo dos convertidos: filho do fundador do Hamas tornou-se espião de Israel e defende uso de gás nos túneis de GazaO zelo dos convertidos: filho do fundador do Hamas...

Jel: “Chegámos a um beco sem saída, em ‘burn out’. O meu irmão ainda não voltou à comédia e ele sempre foi o gajo engraçado da família”Jel: “Chegámos a um beco sem saída, em ‘burn out’. headtopics.com

Portugal Manchetes

Consulte Mais informação:

expresso »

Novo Regulamento Europeu para Embalagens e Resíduos de Embalagens: quando os objetivos não se traduzem, na prática, em benefíciosSustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER Consulte Mais informação ⮕

O zelo dos convertidos: filho do fundador do Hamas tornou-se espião de Israel e defende uso de gás nos túneis de GazaSustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER Consulte Mais informação ⮕

Deficiência: Eduardo é tetraplégico e espera há mais de um ano o financiamento prometido no PRR para obras em casa. Não é o únicoSustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER Consulte Mais informação ⮕

Pessoas com deficiência: programa que previa adaptação de 1000 casas recebeu apenas 80 candidaturasSustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER Consulte Mais informação ⮕

Guterres poderá ter comprometido “capacidade de negociação” no conflito Israel-Hamas, mas não ficará “isolado” na ONUSustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER Consulte Mais informação ⮕

Deficiência: Eduardo é tetraplégico e espera há mais de um ano o financiamento prometido no PRR para obras em casa. Não é o únicoSustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER Consulte Mais informação ⮕