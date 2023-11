Dois casos de 'legionella' em lar de Matosinhos foram isolados

O bastonário da Ordem dos Médicos disse esta segunda-feira que os dois casos de `legionella´ detetados num lar em Matosinhos, um dos quais resultou em morte, foram "casos isolados", podendo a população estar tranquila. "O que eu posso dizer em relação a Matosinhos, já que a Ordem dos Médicos esteve reunida logo de manhã com a Unidade de Saúde Pública da Unidade Local de Saúde de Matosinhos, é transmitir uma mensagem de tranquilidade", disse Carlos Cortes, no final de uma visita àquele hospital.

O responsável adiantou que, tanto quanto lhe foi transmitido, trata-se de dois casos isolados no lar, portanto, "não há aqui nenhum motivo de preocupação para a para a população". Avançou a existência de duas pessoas com 'legionella' num lar em Matosinhos, no distrito do Porto, uma das quais acabou por morrer





SICNoticias » / 🏆 2. in PT Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Bastonário da Ordem dos Médicos diz que 'grito de alerta' dos médicos é ético e deontológicoO bastonário da Ordem dos Médicos disse que o 'grito de alerta' dos médicos é 'uma questão ética absolutamente correta' e deontológica.

Fonte: observadorpt - 🏆 15. / 26,25 Consulte Mais informação »

Ordem dos Médicos pede sentido de responsabilidade ao GovernoBaston&225;rio considera que Portugal precisa de mais cl&237;nicos no Servi&231;o Nacional de Sa&250;de (SNS).

Fonte: Renascenca - 🏆 5. / 83,16 Consulte Mais informação »

Governo garante que Ordem dos Médicos “não é substituível” no processo de formaçãoVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Fonte: Visao_pt - 🏆 6. / 73,92 Consulte Mais informação »

Governo garante que Ordem dos Médicos 'não é substituível' no processo de formaçãoEm declara&231;&245;es &224; RTP no fim de semana, o baston&225;rio da OM, Carlos Cortes, prometeu "luta feroz" contra a altera&231;&227;o aos estatutos determinada pelo Governo que retira &224; Ordem o poder de decidir quantos internos entram nas especialidades e quem os pode formar, passando essa prerrogativa para o executivo.

Fonte: Renascenca - 🏆 5. / 83,16 Consulte Mais informação »

Governo garante que Ordem dos Médicos “não é substituível” no processo de formaçãoBastonário prometeu “luta feroz” contra a alteração aos estatutos determinada pelo Governo que retira à Ordem o poder de decidir quantos internos entram nas especialidades e quem os pode formar.

Fonte: Publico - 🏆 8. / 72,8 Consulte Mais informação »

Ordem dos Médicos promete lutar contra a alteração aos estatutosO bastonário da Ordem dos Médicos promete luta feroz contra a alteração aos estatutos determinada pelo Governo e que retira ao regulador as competências técnicas e formativas. Carlos Cortes fala num recuar do Governo 'na calada da noite', em que até o próprio ministro da Saúde foi enganado.

Fonte: RTPNoticias - 🏆 11. / 55,44 Consulte Mais informação »