Dois agentes da PSP assistidos após fogo em apartamento

Um incêndio deflagrou esta quarta-feira num apartamento em Ramalde, no Porto, tendo provocado um ferido grave. Dois agentes da PSP tiveram também de ser assistidos devido à inalação de fumo. Em declarações à agência Lusa, fonte do Comando Sub-Regional da Área Metropolitana do Porto disse que o ferido grave é um homem, de 54 anos, que sofreu queimaduras, tendo por isso sido transportado para o Hospital de São João, no Porto.

O alerta para o incêndio, que ocorreu num apartamento de um prédio localizado na Rua Dom Jerónimo de Azevedo, foi dado às 9h21, tendo sido rapidamente extinto

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



itwitting / 🏆 4. in PT

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Homem de 27 anos morre baleado em Ramalde no PortoA vítima mortal foi, que segundo a PSP, baleada cinco vezes. A investigação está agora sob a alçada da Polícia Judiciária.

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »

Refeições com 'teor em germes totais elevado' servidas em messe da PSP no PortoConclusões são de análises pagas por um polícia desagradado com a comida.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

PSP detém 693 suspeitos da prática de crime de furto por carteirista nos últimos dois anosOs carteiristas mant&234;m como alvo as carteiras com dinheiro vivo, mas assiste-se cada vez mais ao interesse pelos cart&245;es de d&233;bito/cr&233;dito.

Fonte: Renascenca - 🏆 5. / 83 Consulte Mais informação »

PSP registou mais de 336 mil denúncias criminais nos últimos dois anosA PSP disponibiliza a n&237;vel nacional mais de duas centenas de locais para apresenta&231;&227;o de den&250;ncias e apoio a v&237;timas de crimes.

Fonte: Renascenca - 🏆 5. / 83 Consulte Mais informação »

Ex-pugilista em fuga após emboscada mortal em RamaldeGuerra pelo controlo do negócio do tráfico de droga resolvida com cinco tiros, em plena luz do dia.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Onda de assaltos preocupa moradores da freguesia de Ramalde​Os moradores da freguesia de Ramalde, no Porto, estão preocupados com uma vaga de assaltos a garagens e carros. A presidente da Junta apela ao reforço do policiamento para aumentar a segurança nesta zona da cidade.

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »