Dois adultos e duas crianças resgatados após incidente na praia de Paimó

Duas crianças, de 13 anos, e dois homens, de 38 e 40 anos, foram resgatados da água, na...

De seguida, dois banhistas, de 40 e 13 anos, entraram na água e conseguiram alcançar o menor, mas acabaram por ter dificuldades em regressar ao areal.Perante a situação, um ex-nadador-salvador que estava numa esplanada lançou-se à água e, com a ajuda de material do concessionário da praia, conseguiu alcançar as quatro vítimas e tirá-las da água.

No local estiveram nadadores-salvadores do Serviço Anual de Assistência Balnear de Vila do Conde, uma viatura 4x4 Associação de Nadadores-Salvadores Os Golfinhos, a Polícia Marítima da Póvoa de Varzim e Vila do Conde, os Bombeiros Voluntários de Vila do Conde, os Bombeiros Voluntários da Póvoa de Varzim e a ambulância de Suporte Imediato de Vida de Vila do Conde.Casal motard morre em despiste brutal.

Duas crianças, de 13 anos, e dois homens, de 38 e 40 anos, foram resgatados da água, na praia de Paimó, em Aguçadoura, na Póvoa de Varzim, este domingo à tarde, depois de terem ficado em dificuldades. O incidente ocorreu pelas 17h35., na origem do incidente terá estado uma bola de futebol que foi parar à água. A criança de 13 anos que estava a brincar com ela entrou na água para a tentar recuperar e acabou por ficar em dificuldades. Ao perceber que o filho estava em perigo o pai decidiu socorrê-lo, mas também ele ficou preso nas correntes

Uma mulher grávida, familiar de duas das vítimas, sentiu-se mal e também foi levada para o hospital.

Dois motociclistas morreram, este domingo, após uma colisão entre um carro e duas motas na Estrada Nacional 248-3, em Alhandra. O acidente deixou também outras duas pessoas gravemente feridas, posteriormente transportadas para o Hospital de Vila Franca de Xira. O alerta foi dado pelas 18h19. Para o local foram acionados s Bombeiros de Alhandra, o INEM e a GNR, num total de 15 operacionais apoiados por seis viaturas.

Alerta foi dado às 22h45.

Uma das vítimas foi helitransportada para um hospital de Lisboa.

Duas crianças e dois homens foram resgatados da água na praia de Paimó, em Aguçadoura, após ficarem em dificuldades ao tentar recuperar uma bola de futebol.

